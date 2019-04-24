На 2-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Ахмат" - "Краснодар" арбитр Алексей Еськов засчитал взятие ворот гостей после того, как первый ассистент Андрей Болотенков не зафиксировал положение "вне игры" у автора гола Андрея Семенова. Отсутствие видеоповтора, сделанного офсайдной камерой, не позволяет точно оценить расположение защитника грозненцев относительно соперников. Невозможно понять, был Семенов в момент передачи за линией офсайда или нет. (Александр Бобров)

Онлайн-трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"