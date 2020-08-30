РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ахмат» — ЦСКА: все голы матча

20:05
30 августа. Грозный. «Ахмат» — ЦСКА — 0:3. Радость Кристияна Бистровича после забитого гола. Фото ПФК ЦСКА
30 августа. Грозный. «Ахмат» — ЦСКА — 0:3. Радость Кристияна Бистровича после забитого гола. Фото ПФК ЦСКА
Теги:

ЦСКА одержал разгромную победу над «Ахматом» (3:0) в матче 6-го тура РПЛ. Игра прошла в Грозном.

11-я минута: гол Константина Кучаева

88-я минута: гол Кристияна Бистровича

90-я минута: гол Николы Влашича

Ахмат — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 49612
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир