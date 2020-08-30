«Ахмат» — ЦСКА: все голы матча
20:05
ЦСКА одержал разгромную победу над «Ахматом» (3:0) в матче 6-го тура РПЛ. Игра прошла в Грозном.
11-я минута: гол Константина Кучаева
?? Четвертый гол Константина Кучаева в этом сезоне!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 30, 2020
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88-я минута: гол Кристияна Бистровича
90-я минута: гол Николы Влашича
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