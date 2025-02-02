Гафин о не приехавших легионерах: «Кто-то опаздывает на время, а кто-то навсегда»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о не приехавших легионеров в расположение клубов РПЛ.

— Этой зимой несколько легионеров из разных клубов РПЛ не вернулись в расположение команды. Есть понимание, как с этим бороться?

— Мы начинаем наблюдать тенденцию. Кто-то опаздывает на время, а кто-то опаздывает навсегда. Безусловно, это предмет для обсуждения в профильных группах как РПЛ, так и РФС. Как мы можем внутри себя защищаться в свете последних решений по так называемому делу Диарра. Нужно повнимательнее изучить это дело и его последствия, а также как мы можем защититься. Мы обязательно будем общаться по этому поводу, — сказал Гафин «СЭ».

Ранее в СМИ сообщали, что на зимние сборы в расположение команд не вернулись Бителло («Динамо»), Родриго Саравия («Ростов»), Харди Томпсон («Оренбург»), Камило («Ахмат»), Виктор Мендес («Крылья Советов»). Только полузащитник «Динамо» присоединился к команде на сборах.