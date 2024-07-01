Агент Миранчука: «Скоро в «Локомотиве» никого не останется, клуб будет бороться за выживание»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересны полузащитника Антона Миранчука, в разговоре с «СЭ» выступил с критикой в адрес московского клуба.

«Скоро в «Локомотиве» никого не останется. Клуб просто будет бороться за выживание. И за попадание в переходные матчи», — сказал Шпинев «СЭ».

«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 РПЛ футболист провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.