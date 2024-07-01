Евсеев: «У Миранчука есть возможность появиться в зарубежном чемпионате»

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев прокомментировал «СЭ» уход Антона Миранчука из «Локомотива».

«Не могу что-то советовать или предполагать. Раз агент говорит, значит все возможно. Также перед глазами брат играет в Италии. Думаю, у Антона есть возможность появиться в зарубежном чемпионате», — сказал Евсеев «СЭ».

28-летний футболист попал в академию железнодорожников в 2011 году. Через год он дебютировал в молодежном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав.

В сезоне-2023/24 РПЛ Миранчук провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.

Александр Абустин