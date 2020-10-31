Агент Ткаченко рассказал, почему Кузяев вернулся в «Зенит»
Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко в разговоре с журналистами «СЭ» заявил, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев вернулся в питерский клуб из-за улучшенных финансовых условий.
«Почему Кузяев вернулся в Санкт-Петербург? Его уговорили суммы, которые поднял «Зенит». Он повторил предложение «Локомотива»», — заявил Ткаченко в интервью «СЭ».
27-летний Кузяев подписал новый контракт с «Зенитом» в последние дни трансферного окна. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ россиянин провел два матча.
Полностью вторую часть интервью Германа Ткаченко можно прочесть здесь.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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