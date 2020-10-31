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Агент Ткаченко рассказал, почему Кузяев вернулся в «Зенит»

16:35
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Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко в разговоре с журналистами «СЭ» заявил, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев вернулся в питерский клуб из-за улучшенных финансовых условий.

«Почему Кузяев вернулся в Санкт-Петербург? Его уговорили суммы, которые поднял «Зенит». Он повторил предложение «Локомотива»», — заявил Ткаченко в интервью «СЭ».

27-летний Кузяев подписал новый контракт с «Зенитом» в последние дни трансферного окна. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ россиянин провел два матча.

Полностью вторую часть интервью Германа Ткаченко можно прочесть здесь.

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