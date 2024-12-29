Точилин: «Уход Бителло — это потеря, но его может заменить Макаров или молодой игрок»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин прокомментировал возможный трансфер полузащитника бело-голубых Бителло в «Ботафого». Как сообщает издание Globo, хавбек уже согласовал контракт с бразильским клубом.

«Для «Динамо» Бителло — это достаточно качественный игрок. Но не скажу, что на нем завязана игра бело-голубых. В последних матчах Бителло достаточно результативно действовал, при этом часто выходил на замену. Он не является ключевым футболистом, но его уход — это потеря. Когда Бителло выходит, он может добавить остроты впереди. Если бразилец горит желанием покинуть команду, в таких случаях лучше расставаться, пользы не будет. Против воли игрока оставлять его в команде смысла нет. Тут вопрос уже к «Динамо». В данном случае клуб может диктовать условия в плане суммы трансфера. «Динамо» и Бителло найдут определенный компромис, и все стороны будут довольны», — сказал Точилин «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний бразилец провел 21 матч за «Динамо» во всех турнирах, забил один мяч и отдал 10 результативных передач.