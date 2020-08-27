Агент отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к Сиприену

Стефан Курбис, представляющий интересы полузащитника «Ниццы» Вилана Сиприена, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию к своему клиенту. Ранее сообщалось, что 25-летним французом интересуется «Спартак». Сообщается, что на игрока также претендуют «Бордо», «Страсбур» и «Верона».

— На данный момент, я бы не хотел говорить на эту тему, — заявил он «СЭ». (Севастиан Терлецкий)

В сезоне-2019/20 Сиприен провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14,5 млн евро.