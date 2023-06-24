Агент Николсона — о будущем игрока в «Спартаке»: «Если будут изменения, вы узнаете»

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, Ненад Портега, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока в составе красно-белых.

«Будущее Николсона — «Спартак». Если будут какие-то изменения, вы об этом узнаете», — сказал Портега «СЭ».

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.