Булыкин: «Гончаренко может многое привнести в игру «Пари НН»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре «Пари НН» в этом сезоне РПЛ.

«Сейчас у Гончаренко будет возможность исправить ситуацию, зимняя пауза в три месяца может помочь, но может пойти и во вред. Посмотрим, как получится у него. Гончаренко — опытный тренер, может многое привнести в клуб», — цитирует Булыкина Legalbet.by.

«Пари НН» набрал 16 очков после 18 туров и занимает 12-е место в таблице РПЛ.