Булыкин: «Гончаренко может многое привнести в игру «Пари НН»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре «Пари НН» в этом сезоне РПЛ.
«Сейчас у Гончаренко будет возможность исправить ситуацию, зимняя пауза в три месяца может помочь, но может пойти и во вред. Посмотрим, как получится у него. Гончаренко — опытный тренер, может многое привнести в клуб», — цитирует Булыкина Legalbet.by.
«Пари НН» набрал 16 очков после 18 туров и занимает 12-е место в таблице РПЛ.
Источник: legalbet.by
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|2
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|28.02
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|
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|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
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|28.02
|00:00
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|28.02
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|28.02
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|
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|28.02
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Химки – Факел
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Спартак
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Алексей Батраков
Локомотив
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