Мостовой: «Выпив пива, болельщики будут воспринимать РПЛ как ла лигу»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал идею возвращения пива на стадионы.

«Умеренное количество спиртного может положительно повлиять на восприятие российского футбола болельщиками. Выпив пива, они будут воспринимать РПЛ как ла лигу, потому что настроение улучшится и будет меньше вопросов к низким скоростям и качеству футбола», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

Продажу алкогольных напитков на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России с января 2005 года.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место, набрав 38 очков. Следом идет «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает «Динамо», у которого 32 очка.