Агент Карраскаля не исключил уход футболиста из «Динамо»
Агент полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля Родриго Лопес ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста «Фламенго».
Ранее «СЭ» сообщил, что «Фламенго» и «Динамо» возобновили переговоры по трансферу Карраскаля.
— Раньше было много новостей о Карраскале и «Фламенго». Сообщалось, что переговоры зашли в тупик. Можно ли сказать, что Карраскаль останется в «Динамо»?
— Нет. Дело в том, что новости летают туда-сюда иногда без особого смысла. Ни близости, ни тупика. Есть последовательная и масштабная работа в целом.
— Вы имеете в виду, что ведется работа над возможным уходом?
— Всегда, когда есть переходные периоды, есть и возможности. Но это будет зависеть от многих вещей, сегодня ничего конкретного сказать нельзя.
2 июля бразильский журналист Хулио Мигель Нету сообщил, что «Фламенго» договорился о покупке Карраскаля у «Динамо» за 14 миллионов евро. Инсайдер утверждал, что бразильский клуб заплатит за 27-летнего футболиста 12 миллионов евро в рассрочку, еще 2 миллиона евро будут включены в сделку в виде бонусов.
Карраскаль выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
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5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
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7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
11
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
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15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
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16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
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Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0