Агент Карраскаля не исключил уход футболиста из «Динамо»

Агент полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля Родриго Лопес ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста «Фламенго».

Ранее «СЭ» сообщил, что «Фламенго» и «Динамо» возобновили переговоры по трансферу Карраскаля.

— Раньше было много новостей о Карраскале и «Фламенго». Сообщалось, что переговоры зашли в тупик. Можно ли сказать, что Карраскаль останется в «Динамо»?

— Нет. Дело в том, что новости летают туда-сюда иногда без особого смысла. Ни близости, ни тупика. Есть последовательная и масштабная работа в целом.

— Вы имеете в виду, что ведется работа над возможным уходом?

— Всегда, когда есть переходные периоды, есть и возможности. Но это будет зависеть от многих вещей, сегодня ничего конкретного сказать нельзя.

2 июля бразильский журналист Хулио Мигель Нету сообщил, что «Фламенго» договорился о покупке Карраскаля у «Динамо» за 14 миллионов евро. Инсайдер утверждал, что бразильский клуб заплатит за 27-летнего футболиста 12 миллионов евро в рассрочку, еще 2 миллиона евро будут включены в сделку в виде бонусов.

Карраскаль выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.