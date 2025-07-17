«Локомотив» отозвал из аренды 19-летнего форварда Мялковского

Нападающий «Локомотива» Руслан Мялковский отозван из аренды из дзержинского «Арсенала», сообщает пресс-служба железнодорожников.

«Наш клуб принял решение о досрочном прекращении аренды 19-летнего нападающего, который выступал за дзержинский «Арсенал». С сегодняшнего дня белорусский футболист заявлен за основную команду на предстоящий сезон под номером «99», — говорится в заявлении московского клуба.

«Локомотив» подписал Мялковского в январе этого года. До конца сезона-2024/25 форвард на правах аренды выступал за «Арсенал». Он провел 17 матчей за белорусскую команду во всех турнирах, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.

Контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до лета 2028 года.