Агент Ивана и Мантуана сообщил о переговорах между «Зенитом» и «Коринтиансом»
Луис Фернандо Менезес Гарсия, представитель вратаря «Коринтианс» Ивана и полузащитника бразильского клуба Густаво Мантуана, сообщил, что «Зенит» ведет переговоры об их переходе. Ранее сообщалось, что футболисты могут перейти в петербургский клуб в обмен на форварда Юри Алберто.
«Клубы ведут переговоры на тему Ивана и Густаво Мантуана, но пока ничего не решено», — сказал Гарсия.
23 июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев по ситуации с Алберто заявил, что клуб получил интересное предложение по встречной аренде в один из бразильских клубов.
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|Сочи
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|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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