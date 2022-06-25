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Сегодня, 16:35

Агент Ивана и Мантуана сообщил о переговорах между «Зенитом» и «Коринтиансом»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Густаво Мантуан.
Фото Global Look Press

Луис Фернандо Менезес Гарсия, представитель вратаря «Коринтианс» Ивана и полузащитника бразильского клуба Густаво Мантуана, сообщил, что «Зенит» ведет переговоры об их переходе. Ранее сообщалось, что футболисты могут перейти в петербургский клуб в обмен на форварда Юри Алберто.

«Клубы ведут переговоры на тему Ивана и Густаво Мантуана, но пока ничего не решено», — сказал Гарсия.

23 июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев по ситуации с Алберто заявил, что клуб получил интересное предложение по встречной аренде в один из бразильских клубов.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Юри Алберто
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
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16.07 20:00
Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
 - : -
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