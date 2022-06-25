«Спартак» пожелал удачи Глушенкову в «Крыльях Советов»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков 25 июня стал игроком «Крыльев Советов».

«Желаем удачи, Макс!» — гласит сообщение в Telegram-канале московского клуба.

Ранее Глушенков играл за самарцев на правах аренды. 22-летний футболист в прошлом сезоне провел 29 матчей, в которых отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами.

Полузащитник дебютировал за красно-белых весной 2019 года и провел с тех пор 11 матчей, в том числе 5 — в серебряном сезоне 2020/2021.