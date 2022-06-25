«Спартак» пожелал удачи Глушенкову в «Крыльях Советов»
Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков 25 июня стал игроком «Крыльев Советов».
«Желаем удачи, Макс!» — гласит сообщение в Telegram-канале московского клуба.
Ранее Глушенков играл за самарцев на правах аренды. 22-летний футболист в прошлом сезоне провел 29 матчей, в которых отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами.
Полузащитник дебютировал за красно-белых весной 2019 года и провел с тех пор 11 матчей, в том числе 5 — в серебряном сезоне 2020/2021.
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|0
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8
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|0
|0-0
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9
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|0
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|0
|0
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|0
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10
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|0
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|0
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11
|Н. Новгород
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|0
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12
|Урал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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