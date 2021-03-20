Агент Влашича рассказал, от чего будет зависеть уход игрока из ЦСКА летом

Агент Тончи Мартич, представляющий интересы нападающего ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал информацию об интересе итальянского «Милана» к игроку. Ранее об этом сообщали в Gazzetta dello Sport.

«Влашич был признан лучшим игроком РПЛ, ему 23 года, и это нормально, что он интересен большому количеству клубов.

Возможность его ухода из ЦСКА этим летом будет зависеть от возможных предложений, которые получит он и ЦСКА. Пока рано говорить, что будет летом», — сказал Мартич «СЭ».

В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей в разных турнирах, забил 11 мячей и отдал шесть голевых передач.

(Данил Алешин)