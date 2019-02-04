Адвокат Дарьи Глушаковой: "Денису осталось вернуть на счета 300 миллионов"

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, сообщил, что футболист частично признал иск.

Ранее "СЭ" сообщал, что Денис отказался от иска к супруге по поводу проживания детей и признал, что они должны жить с мамой.

- Сегодня в Никулинском суде Денис Глушаков частично признал наш иск. Он больше не требует оставить детей с ним и взыскать с жены алименты. А переоформленный на Маму дом - снят с продажи. Молодец. Осталось вернуть на счета 300 миллионов и Game over, - написал Жорин в своем Твиттере.

Сегодня в Никулинском суде Денис Глушаков частично признал наш иск. Он больше не требует оставить детей с ним и взыскать с жены алименты. А переоформленный на Маму дом - снят с продажи. Молодец. Осталось вернуть на счета 300 млн и Game over – Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 4 февраля 2019 г.

Адвокат Дарьи Глушаковой: "Денис понял, что вел себя неправильно. Он выходит из битвы за детей"