Адиев — об отсутствии Бериши в матче со «Спартаком»: «Решил равномерно распределить нагрузку на игроков»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев после ничьей в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0) поделился мнением об игре команды в атаке.

— Как «Ахмат» будет исправлять игру в атаке? Когда команда начнет забивать?

— Есть набор креативных игроков, которые к нам пришли. За счет их потенциала мы и будем усиливать свою атаку. Просто надо их чуть-чуть встроить в игру.

— Почему сегодня на поле не вышел Бериша?

— Это было мое решение. Есть определенное планирование: у нас 6 матчей за 20 дней. Я решил равномерно распределить нагрузку.

— Учитывали ли вы низкорослую атаку «Спартака» при подготовке к матчу?

— Конечно. И тут мы чувствовали свое преимущество. Но «Спартак» в первом тайме именно поэтому пытался входить в штрафную через низкие передачи. Потому и было важно не давать им пространства на флангах. Во втором же тайме у них вышел высокий форвард, и мы поняли, что будет больше передач верхом.

В текущем сезоне Бериша провел 4 матча и забил 2 гола в Кубке России.

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.