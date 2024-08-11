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Сегодня, 22:24

Адиев — об отсутствии Бериши в матче со «Спартаком»: «Решил равномерно распределить нагрузку на игроков»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев после ничьей в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0) поделился мнением об игре команды в атаке.

— Как «Ахмат» будет исправлять игру в атаке? Когда команда начнет забивать?

— Есть набор креативных игроков, которые к нам пришли. За счет их потенциала мы и будем усиливать свою атаку. Просто надо их чуть-чуть встроить в игру.

— Почему сегодня на поле не вышел Бериша?

— Это было мое решение. Есть определенное планирование: у нас 6 матчей за 20 дней. Я решил равномерно распределить нагрузку.

— Учитывали ли вы низкорослую атаку «Спартака» при подготовке к матчу?

— Конечно. И тут мы чувствовали свое преимущество. Но «Спартак» в первом тайме именно поэтому пытался входить в штрафную через низкие передачи. Потому и было важно не давать им пространства на флангах. Во втором же тайме у них вышел высокий форвард, и мы поняли, что будет больше передач верхом.

В текущем сезоне Бериша провел 4 матча и забил 2 гола в Кубке России.

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.

Бернард Бериша
Магомед Адиев
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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