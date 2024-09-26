Абена назвал Барко одним из лучших игроков РПЛ
Защитник «Спартака» Миенти Абена считает хавбека Эсекьеля Барко одним из лучших игроков РПЛ.
«Барко — уникальный игрок с огромным количеством навыков, он действительно очень многое умеет на поле. Я рад, что у нас в команде сейчас есть такой футболист. Барко — точно один из лучших в РПЛ, я в этом не сомневаюсь», — цитирует Абену «РБ Спорт».
25-летний аргентинец забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за «Спартак».
Источник: РБ Спорт
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|
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|0
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|21
|
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|9
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|2
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|17
|
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|4
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|16
|
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|
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|2
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|
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|
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|
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|1
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|7
|
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|1
|4
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|7
|
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|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
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|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
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|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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