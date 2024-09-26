Абена назвал Барко одним из лучших игроков РПЛ

Защитник «Спартака» Миенти Абена считает хавбека Эсекьеля Барко одним из лучших игроков РПЛ.

«Барко — уникальный игрок с огромным количеством навыков, он действительно очень многое умеет на поле. Я рад, что у нас в команде сейчас есть такой футболист. Барко — точно один из лучших в РПЛ, я в этом не сомневаюсь», — цитирует Абену «РБ Спорт».

25-летний аргентинец забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за «Спартак».