Абаскаль — о прыжке Бериши: «Он возомнил себя, возможно, Эриком Кантона сегодняшнего дня»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил эпизод с дисквалификацией на три матча за поведение во время матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Это просто совершенно невероятная история! Потому что случись она в любом другом месте в мире, это вызвало бы просто невероятный резонанс! Мне кажется, футболист бы получил 8-10 месяцев дисквалификации. Он возомнил себя, возможно, Эриком Кантона сегодняшнего дня, но, честно говоря, мне стыдно, что я поучаствовал в этом эпизоде. Я был просто пострадавшим здесь», — цитирует matchtv.ru испанского специалиста.

В этой встрече тренер толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который отпраздновал гол своей команды, прыгнув двумя ногами в сторону испанца. Абаскаль получил красную карточку.

КДК наказал Абаскаля дисквалификацией на три игры, одна из которых — условно.

Абаскаль повел себя как пацан, но главное — результат и игра. Эпизод с Беришей может стать последней каплей для руководства