Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев после победы в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:1) дал оценку игре тульской команды и выделил ее бомбардира Евгения Луценко.

— Набрали важнейшие три очка, — сказал Аджоев. — Конечно, для нас было принципиально выиграть сегодня. Все-таки это заключительная домашняя игра в чемпионате, нужно было побеждать. Рад, что в нынешней ситуации, когда игры идут через два на третий, ребята проявляют характер, волю и самоотдачу, борются до последних минут. Благодарен им за это. Обязательно нужно отметить Евгения Луценко, забившего 15-й гол в чемпионате. Это серьезный показатель. Плюс сегодня он также заработал пенальти в ситуации с первым голом. Очень рад за него и за всю команду.

«Арсенал» с 34 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» — 14-я строчка и 28 баллов.