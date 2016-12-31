Витсель принял решение перейти в китайский клуб вместо "Ювентуса"?

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель принял решение перейти в один из китайских клубов, утверждает Footbal Italia. Отмечается, что 27-летний бельгиец выбирает между "Шанхай Шанган" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь". При этом хавбеку обещают 4-летний контракт с зарплатой в 18 миллионов евро в год.
Как пишет издание, для "Зенита" будет гораздо выгоднее продать Витселя в китайский клуб за 20 миллионов евро, чем в "Ювентус" всего за шесть миллионов. Ранее сообщалось, что бельгиец близок к переходу в туринский клуб в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с питерцами истекает в конце сезона. Добавим, что за "Шанхай Шанган" выступает бывший одноклубник Витселя нападающий Халк, а его тренер - экс-наставник сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаш.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России Витсель провел 16 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Artorixus
Да пусть его ломанётся в Китай. Правильно и сделает,хоть деньжат срубит. Он себе имя уже заработал, теперь пусть имя ему поможет, ибо активно играть, т.е. на евро-уровне, уже не так много и осталось, да и от травм никто не гарантирует, так что всё правильно сделает. И вообще, если такими темпами Китай будет и дальше скупать серьёзных футболистов и тренеров, да при правильной организации проведения своего чемпа, то ведь может и АПЛ отодвинуть.
14:13
Antiidiot
Басист==== уровень халка конечно хорош. Но в 2 клубах. Порту и Зенит. Ничего больше к слову. Что касается вопроса об интересе китайских миллионов к игрокам даже Российского чемпа)) Ну давай уж не будем спорить что это не европейский уровень)))) Да и если уж честно, не вижу ни одного немца, итальянца , испанца, англичанина которые уже ломанулись в китай за зп. Может конечно что-то упустил))) но пока..... За тормоза прошу прощения. Но китай с его баблом далеко не показатель того что это прям блин топ уровень)))) Индийцы тоже Дэль Пьеро купили))))
04:25
Басист
Antiidiot === Спасибо за поздравление, взаимно)) Ну а тормоз-то, походу, здесь не я, раз ты до сих пор не догоняешь) Разжевываю: по-твоему, интерес китайского клуба к Витселю является доказательством того, что он более чем посредственный игрок и в Европе никогда бы не заиграл. Но - не так давно тот же клуб подписал Халка, который явно не посредственный, и в Европе играл на очень высоком уровне. Следовательно, твой тезис неверен, и об уровне Витселя интерес китайского клуба сам по себе ничего отрицательного не говорит.
03:51
Antiidiot
Баситст. Ты видимо редкий тормоз! Поздравляю тебя с Новым Годом!!! Только причём здесь Халк??????
20:07 31 декабря 2016
iggan
Вполне реальный вариант - у Зенита через Газпром и вообще питерских, дорвавшихся до власти, хорошие связи в Китае. Мне, как болельщику Спартака, приятно читать эти новости, т.к. Витсель, на мой взгляд - системный игрок Зенита, выигрывавший огромное количество единоборств в центре поля.
15:06 31 декабря 2016
onlywhitespartak
Походу сдался , лишь бы только отмыться ))))
14:46 31 декабря 2016
punch_s
Это замечательная новость) Прежде всего хочется чтобы скупердяи из Юве sosnooli
14:34 31 декабря 2016
asc0002
Не верю
14:12 31 декабря 2016
MAYERICK
foreverCSKAforever Я бы на месте ФИФА и УЕФА обратил внимание на переходы свободных агентов из Зенита в Китай за баснословные суммы. 11:28 __________________________________________________________________________________ еВрейтору негоже господам офицером указывать, что им делать - так что сиди на своем месте вертухай............
14:05 31 декабря 2016
Nevropatolog
Вы за Джикией следите и как там Промеску получше пристроить.
13:51 31 декабря 2016
foreverCSKAforever
Serzheo, это еще не зависть. Завидовать будем, когда достроят Формальдегид-Арену.
13:49 31 декабря 2016
outz
Ахаха, китайцы сорят деньгами похлеще арабов)) Не вижу смысла отказываться таким недо-топовым игрокам, как Халк, Витсель, Тевес и иже с ними. До уровня Месси, Роналду, Суареса, Неймара, Санчеса им всё равно не допрыгнуть, а деньжищи можно срубить просто фантастические. Пусть едут.
13:40 31 декабря 2016
foreverCSKAforever
Sandberg, рано или поздно макларены, родченковых их, до вас доберутся.
13:40 31 декабря 2016
Колдырь
Хаяла, Боаш, Витсель... Питерская мафия собирается
13:10 31 декабря 2016
serzheo
Зависть московитая поражает, хотя оно и понятно, покупка масаев себя не оправдывает. Оные не нужны не токмо в Евро, но даже в Китае.
12:27 31 декабря 2016
Sandberg
foreverCSKAforever, в ФИФА и УЕФА таких не берут)
12:19 31 декабря 2016
biggp1
пятаков не понять - отпустить бесплатно летом - плохо,выгодно продать - тоже плохо.. зависть из человека делает порося
12:09 31 декабря 2016
foreverCSKAforever
Я бы на месте ФИФА и УЕФА обратил внимание на переходы свободных агентов из Зенита в Китай за баснословные суммы.
11:28 31 декабря 2016
Морозов95
мне нра отличный план
11:12 31 декабря 2016
Роман72
ну из зенита только одна дорога...
11:11 31 декабря 2016
Армеец-сибиряк
так можно и в сборную забыть дорожку)
10:29 31 декабря 2016
Басист
> Antiidiot = Хахаха! Вот и доказательство того что Витсель более чем посредственный игрок и в Европе никогда бы не заиграл! ===== Ну кагбе пример Халка доказывает, что ник у тебя не очень-то и "анти")
10:18 31 декабря 2016
Басист
В общем, Зенит-2014/15 в полном составе вместе с ГТ переезжает в Шанхай.
10:03 31 декабря 2016
Antiidiot
Хахаха! Вот и доказательство того что Витсель более чем посредственный игрок и в Европе никогда бы не заиграл! Переоценённая лохматая биомасса.
09:54 31 декабря 2016
Exsorsist
RW.irk saiga Да и уровень чемпионата Китая превосходит РФПЛ и по организации и по конкуренции=======тайм-брейк совсем больной!)))===============Согласен. Большего кретинизма , я здесь еще не читал (тролли не в счет).
09:25 31 декабря 2016
честный человечишко
Где-то здесь явно притаился кретинизм. Только где?..
09:07 31 декабря 2016
RW.irk
saiga Да и уровень чемпионата Китая превосходит РФПЛ и по организации и по конкуренции=======тайм-брейк совсем больной!)))
08:43 31 декабря 2016
Komendant1
Надо соглашаться. Через 5 лет купит себе Ювентус со всеми потрохами.
08:21 31 декабря 2016
saiga
Тут и думать не чего, пока в Поднебесной золотая мошна не оскудела, надо бегом бежать за китайскую стену. Витселю сейчас и четверти такой зарплаты в Европе не предложат, а с учетом налогов выгода будет не в четыре, а в восемь раз выше. Да и уровень чемпионата Китая превосходит РФПЛ и по организации и по конкуренции, про условия для игроков и уровня зрительского внимания и говорить не чего.
08:09 31 декабря 2016