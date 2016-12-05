21:30 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вилков правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака"

Вилков правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака". Фото Телеканал "Матч ТВ". Вилков правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака". Фото Телеканал "Матч ТВ".
Вилков правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака". Фото Телеканал "Матч ТВ".
0
0
0
13

На 79-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак""Рубин" арбитр Михаил Вилков правильно не назначил пенальти в ворота гостей. Однако при этом судья ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны полузащитника казанцев Янна М`Вила на нападающем красно-белых Лоренсо Мельгарехо, которое произошло в непосредственной близости от штрафной площади "Рубина".

Четвертый номер "Рубина" совершил фол по неосторожности, ударив соперника в область икроножной мышцы левой ноги. Случилось это еще до того как игроки вбежали в штрафную площадь. И только спустя пару секунд Мельгарехо, сделав несколько шагов, упал на газон. (Александр БОБРОВ)

Опрос

Повлияло ли судейство Вилкова на исход матча "Спартак" - "Рубин"?
голосовать
0
0
0
13
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

Боже Спартак храни

Ребят, Александр БОБРОВ не является профессиональным журналистом, он всего лишь прослушал курс лекций в Рабинеровской спортивной школе

23:24 5 декабря

Chrome

Если мнение газеты заключается в том, что пенальти не было (на мой взгляд, скорее, фол был), то зачем выкладывать фото, на котором чётку видно, как Мельгарехо получает по икре? Ну или хоть бы как-то прокомментировали что ли, а то "не было" любой школьник написать может. Для этого не надо быть журналистом.

22:25 5 декабря

werder63

Что за пук в лужу? Мнение дилетанта я прочитал! А Я считаю, что пенальти был, так что? Ничего ! Спартак заслуженно выиграл и оторвался от Зенита на ПЯТЬ очков!

22:24 5 декабря

Singbеrt7

И так убил Рубин, еще им и пенальти?)))))))))))

22:11 5 декабря

super_bear

Хорошая попытка спорт-экспресс,но тебе не удастся затушевать свою проспартаковскую сущность

22:09 5 декабря

Jean4

Теперь все тренеры лиги, будут давать установку фолить в своей штрафной, ТОЛЬКО по неосторожности =)))))))

22:08 5 декабря

Avon151281

Боброва взломали? Ну судя по всему такой же икспэрт

21:55 5 декабря

sakusda

Фол по неосторожности...вы там ваще упали навзничь??? вторая жёлтая набиулина,по неосторожности,здесь опять...просто шикарнейше...

21:52 5 декабря

Exsorsist

Фол по неосторожности... формулировка то какая. )))))))))))))))))))))))))))) Спартак всегда виноват. Это Аксиома, для админресурса и судей.

21:50 5 декабря

SSergey

А теперь бы интересно послушать не дилетанта, а специалиста поэтому моменту.

21:47 5 декабря

passerby

Ну, а штрафной с линии штрафной площади плюс удаление - тоже не плохо было бы ?...

21:46 5 декабря

msdan

давно так не ржал... чем футбол то смотрят дауны...

21:45 5 декабря

onlywhitespartak

Бобров иди шляпу кури чистый пенальти

21:42 5 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ