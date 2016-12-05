Вилков правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака"

На 79-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" арбитр Михаил Вилков правильно не назначил пенальти в ворота гостей. Однако при этом судья ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны полузащитника казанцев Янна М`Вила на нападающем красно-белых Лоренсо Мельгарехо, которое произошло в непосредственной близости от штрафной площади "Рубина".
Четвертый номер "Рубина" совершил фол по неосторожности, ударив соперника в область икроножной мышцы левой ноги. Случилось это еще до того как игроки вбежали в штрафную площадь. И только спустя пару секунд Мельгарехо, сделав несколько шагов, упал на газон. (Александр БОБРОВ)
Боже Спартак храни
Ребят, Александр БОБРОВ не является профессиональным журналистом, он всего лишь прослушал курс лекций в Рабинеровской спортивной школе
23:24 5 декабря
Chrome
Если мнение газеты заключается в том, что пенальти не было (на мой взгляд, скорее, фол был), то зачем выкладывать фото, на котором чётку видно, как Мельгарехо получает по икре? Ну или хоть бы как-то прокомментировали что ли, а то "не было" любой школьник написать может. Для этого не надо быть журналистом.
22:25 5 декабря
werder63
Что за пук в лужу? Мнение дилетанта я прочитал! А Я считаю, что пенальти был, так что? Ничего ! Спартак заслуженно выиграл и оторвался от Зенита на ПЯТЬ очков!
22:24 5 декабря
Singbеrt7
И так убил Рубин, еще им и пенальти?)))))))))))
22:11 5 декабря
super_bear
Хорошая попытка спорт-экспресс,но тебе не удастся затушевать свою проспартаковскую сущность
22:09 5 декабря
Jean4
Теперь все тренеры лиги, будут давать установку фолить в своей штрафной, ТОЛЬКО по неосторожности =)))))))
22:08 5 декабря
Avon151281
Боброва взломали? Ну судя по всему такой же икспэрт
21:55 5 декабря
sakusda
Фол по неосторожности...вы там ваще упали навзничь??? вторая жёлтая набиулина,по неосторожности,здесь опять...просто шикарнейше...
21:52 5 декабря
Exsorsist
Фол по неосторожности... формулировка то какая. )))))))))))))))))))))))))))) Спартак всегда виноват. Это Аксиома, для админресурса и судей.
21:50 5 декабря
SSergey
А теперь бы интересно послушать не дилетанта, а специалиста поэтому моменту.
21:47 5 декабря
passerby
Ну, а штрафной с линии штрафной площади плюс удаление - тоже не плохо было бы ?...
21:46 5 декабря
msdan
давно так не ржал... чем футбол то смотрят дауны...
21:45 5 декабря
onlywhitespartak
Бобров иди шляпу кури чистый пенальти
21:42 5 декабря