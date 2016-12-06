Сергей Родионов: "Спартак" близок к решению по Боккетти"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после совета директоров красно-белых отметил, что у клуба и защитника Сальваторе Боккетти есть обоюдное желание подписать новый контракт, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Текущее соглашение 30-летного итальянца истекает летом 2017 года.

- Планирует ли Каррера приглашать кого-то еще в свой штаб?

- У него есть такое право, в штатном расписании есть свободная вакансия. Но пока он эту тему не поднимал. Решение за ним.

- Какова ситуация с продлением контракта Боккетти?

- Ведем переговоры. Стороны предложили свои условия. Думаю, к чему-то мы придем. Обоюдное желание договориться есть. И мы близки к достижению этой договоренности.

- "Спартак" предложил итальянцу меньше, чем он получает сейчас?

- Детали я комментировать не буду. Пунктов в контракте много и помимо зарплаты.

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