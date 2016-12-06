Сергей Родионов: "Промес в "Ливерпуль"? "Спартак" предложений не получал"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после совета директоров красно-белых отметил, что клуб не получал предложений по нападающему Квинси Промесу, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Родионов подчеркнул, что команда не планирует расставаться с голландцем.
– Ходят слухи, что "Спартак" может расстаться с Промесом. Якобы им интересуется "Ливерпуль".
– Слухи ходят, но никаких предложений "Спартак" не получал. И расставаться с Промесом не планирует.
– Отступные в его контракте прописаны?
– Да. Но какие – не скажу.
– Но если предложение от условного "Ливерпуля" все-таки поступит и Промес захочет уйти, будете его удерживать?
– Будем пробовать!
Тропическая гемангиома Мовсисяна
отступные за промеса 50 лям))) странно, почему нет предложений ахахаха)))
19:51 6 декабря
Тони Старк
25 для Ливерпуля это раз плюнуть,так что захочет купить то проблем не будет,а вот спартак без Промеса это уже совсем другая история,все видели,что такое наши клубы без ушедших лидеров а-ля Халк или Муса их условным Самедовым не заменишь,так что без голандца спартак может и в тройку не попасть.
19:45 6 декабря
В.Коваль
Москвич1985 согласен. Но лучше еще попозже, пусть наберется лигочемпионского опыта) 17:47////////// смешно!
18:30 6 декабря
В.Коваль
Москвич1985 согласен. Но лучше еще попозже, пусть наберется лигочемпионского опыта) 17:47//////////смешно!
18:28 6 декабря
shpasic
о, точно, в Ливерпуль - там нужны такие безголовые бегунки, чтобы Борнмутам сливать)
17:59 6 декабря
cska_spb
Промеса нет- СМ нет..
17:57 6 декабря
Москвич1985
" поднимется
17:47 6 декабря
Москвич1985
тогда может еще в цене подниется
17:47 6 декабря
Москвич1985
согласен. Но лучше еще попозже, пусть наберется лигочемпионского опыта)
17:47 6 декабря
Xen1um
Минимум до лета хотелось бы, чтобы остался.
17:40 6 декабря