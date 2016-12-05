20:54 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "Фол Промеса на Бурлаке - это удаление"

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Известный в прошлом судья Сергей Хусаинов считает, что главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" Михаил Вилков еще в первом тайме должен был удалять нападающего красно-белых Квинси Промеса.

- Желтая карточка Промесу - слишком мягкое наказание, - сказал Хусаинов. - Его нарушение тянуло на красную. Он ударил Бурлака, нанеся игроку повреждение. Здесь не может быть двух мнений в трактовке эпизода. Не бывает так, что либо чуть-чуть ранил, либо убил. Так что это удаление. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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КРЫМСКИЙ76

Да,Квинси нужно было удалять,как и Глушакова.Стоит признать,тут судья ошибся.Эти 3 очка "пахнут".П.с.Болельщик Спартака.

22:36 5 декабря

Platinum1991

Судейство Вилкова БЕЗОБРАЗНОЕ в пользу Спартака! Очередной судейский скандал выдал Вилков! Не удалил Глушакова, не удалил Промеса за ГРУБУЮ игру! Вилков помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Надо запретить Вилкову судить в чемпионате! Эту игру надо ПЕРЕИГРЫВАТЬ из-за безобразного судейства Вилкова!Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Спартак вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит Спартак, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???

21:46 5 декабря

Saypin

Тогда в той же Англии матч впятером доигрывали бы....

21:35 5 декабря

hattabych

Чуть-чуть убил не бывает, а чуть-чуть ранил вполне.

21:17 5 декабря

MAYERICK

Что теперь скажет "народная" вонь.............

21:08 5 декабря

spetrov

.

21:06 5 декабря

spetrov

Вот это да! А я не верил. :)

21:05 5 декабря

bond1951

вилков это чудо в перьях удаление 100 процентов

21:04 5 декабря

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