Леонид Федун: "Будет ли усиление "Спартака"? Да!"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после победы в матче 17-го тура чемпионата России над "Рубином" (2:1) поздравил команду с победой. Он добавил, что красно-белые планируют усиление в зимнее трансферное окно, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– С победой! Мы лидируем, отрыв пять очков, – сказал Федун. – Все хорошо. Вся борьба впереди, команда готова. Надеюсь, после Нового года мы будем сильнее. Будет ли усиление? Да! С Новым годом!