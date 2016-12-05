Глушаков и "Спартак" еще раз поблагодарили болельщиков за поддержку

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1) через Instagram вместе со всей командой еще раз поблагодарил болельщиков за поддержку. Напомним, что после встречи игроки красно-белых также поблагодарили фанатов на трибуне. Москвичи закончили первую половину чемпионата России в статусе абсолютного лидера - отрыв от "Зенита" составляет пять очков.

- Дорогие болельщики, спасибо за сезон. Мы вас любим и ждем в следующем году, - сказал Глушаков, а затем крикнул со всей командой: "Спартак".