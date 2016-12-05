23:11 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков и "Спартак" еще раз поблагодарили болельщиков за поддержку

0
0
0
3
 
Понедельник. Москва. Квинси ПРОМЕС и болельщики московского "Спартака" после победы над "Рубином".Промес стал Снегурочкой, "Спартак" пошел в народ

 

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1) через Instagram вместе со всей командой еще раз поблагодарил болельщиков за поддержку. Напомним, что после встречи игроки красно-белых также поблагодарили фанатов на трибуне. Москвичи закончили первую половину чемпионата России в статусе абсолютного лидера - отрыв от "Зенита" составляет пять очков.

- Дорогие болельщики, спасибо за сезон. Мы вас любим и ждем в следующем году, - сказал Глушаков, а затем крикнул со всей командой: "Спартак".

 

 

0
0
0
3
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Комс

Вперед, Спартак!

10:54 6 декабря

вперёд Спартак!

Глушаков - это - похорогы! ВПЕРЁД, СПАРТАК!

23:55 5 декабря

merniloskut

Мы Спартак! )))

23:47 5 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ