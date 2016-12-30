Георгий Джикия: "Отношения с Промесом? Будем вместе играть за ромбик"

Новичок "Спартака" Георгий Джикия подчеркнул, что у него нет конфликта с нападающим красно-белых с Квинси Промесом. По словам 23-летнего россиянина, они вместе будут играть за ромбик.

- Мне без разницы как играть, в три или два центральных защитника. Как скажут, так и буду действовать, - приводит "Спорт FM" слова Джикии. - Для меня ведь сейчас главная задача в "Спартаке" - это закрепиться в основном составе команды.

Какими будут у меня отношения с Квинси Промесом в "Спартаке"? Да нормальные. Никакой у нас стычки не было, мы чуть-чуть повздорили. Это был обычный игровой момент. Мы профессионалы и будем с уважением относится друг к другу, играть вместе за ромбик.

Самый сильный центральный защитник в российской премьер-лиге? На данный момент я считаю, что это Чорлука.