21:22 30 декабря 2016 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Георгий Джикия: "Отношения с Промесом? Будем вместе играть за ромбик"

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Новичок "Спартака" Георгий Джикия подчеркнул, что у него нет конфликта с нападающим красно-белых с Квинси Промесом. По словам 23-летнего россиянина, они вместе будут играть за ромбик.

- Мне без разницы как играть, в три или два центральных защитника. Как скажут, так и буду действовать, - приводит "Спорт FM" слова Джикии. - Для меня ведь сейчас главная задача в "Спартаке" - это закрепиться в основном составе команды.

Какими будут у меня отношения с Квинси Промесом в "Спартаке"? Да нормальные. Никакой у нас стычки не было, мы чуть-чуть повздорили. Это был обычный игровой момент. Мы профессионалы и будем с уважением относится друг к другу, играть вместе за ромбик.

Самый сильный центральный защитник в российской премьер-лиге? На данный момент я считаю, что это Чорлука.

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Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/dzhikiya-otnosheniya-s-promesom-budem-vmeste-igrat-za-rombik.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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честный человечишко

Гномик, судя по нику, сектант - это ты. Позорящий наш город над вольной Невой. Сосредотачивайся уже на "Зените"...

09:21 31 декабря 2016

Gnomik178

новый сектант)

04:46 31 декабря 2016

adamantane'

Заголовок, конечно...

23:42 30 декабря 2016

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