Денис Глушаков: "Отрыв от "Зенита" в пять очков ничего не означает"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1) отметил, что у него никаких претензий к судейству нет. По словам хавбека, забившего победный гол, отрыв от "Зенита" в пять очков ничего не означает, передают из Тушина корреспонденты "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ и Ярослав СУСОВ.
– Кстати, вспомните, когда в последний раз уходили с таким настроением отдыхать?
– В прошлом сезоне последний матч тоже выиграли, по-моему.
– Но сейчас вы идете первым, а отрыв от "Зенита" – пять очков.
– Пять очков ничего не значат. Сезон не закончен. Если бы сейчас можно было ликовать и отмечать чемпионство – это другое дело. А так вся борьба впереди.
Evpatii Kolovrat
Ребята молодцы,но не расслобляться ."Звезды мирового футбола" Артемка Бдзюба и Санька Шампусик в пятки дышат.
02:35 6 декабря
pushgun
Будь честным, верни очко Вилкову и очко Рубину.
23:08 5 декабря
pushgun
Дениска старайся! Будешь играть хорошо возьмут в настоящую команду. Где взрослые ребята настоящим мячом играют.
23:07 5 декабря
pushgun
Дениска, старайся. Будешь играть хорошо возьмут в настоящую команду.
23:06 5 декабря
SP2
Пять очков ничего не означает? А зачем тогда вообще эти очки начисляют? Может просто отказаться от этого и очки не начислять, а так - поиграли и чемпиона объявили. Кто "сильнее всех по игре" или какие там ещё у нас критерии?
23:00 5 декабря