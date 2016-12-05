Денис Глушаков: "Федун пожелал вернуться из отпуска без лишнего веса"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1) отметил, что у него нет особых планов на отпуск. По словам хавбека сборной России, он попросил партнеров по команде поблагодарить болельщиков, передают из Тушина корреспонденты "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ и Ярослав СУСОВ.

– После финального свистка вы пошли на трибуны общаться с болельщиками. В этот раз разговор вышел наверняка позитивнее, чем после "Мордовии" весной?

– (Улыбается). Не всегда же нас ругать. Я сказал ребятам, что надо подойти к фанатам, поблагодарить их за поддержку. Мы и пошли. Это нормально.

– Что Леонид Федун сказал, зайдя в раздевалку?

– Поздравил с наступающим Новым годом! И пожелал, чтобы никто из нас не набрал лишнего веса за время отпуска.

– Какие планы на отпуск?

– Да никаких (улыбается). Дома буду сидеть, в Москве.