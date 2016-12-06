16:56 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Жирков: "Задача прежняя - "Спартак" должен быть в медалях"

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Член совета директоров "Спартака" Александр Жирков рассказал, что по итогам первой части чемпионата России у руководства клуба "присутствует сдержанный оптимизм", передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Жирков сообщил, что совет директоров утвердил план на предстоящее трансферное окно.

– На совете директоров был рассмотрен ряд вопросов, начиная с академии, дубля, "Спартак-2" и заканчивая основой, – сказал Жирков. – То есть вся футбольная вертикаль. Плюс был рассмотрен отчет медицинского департамента. Это обычная практика. В заключение был утвержден план на зимнее трансферное окно.

Совет директоров не менял планы, которые стояли на сезон перед первой командой: мы должны быть в медалях. "Третье место плюс" – мы это так называем. Присутствует сдержанный оптимизм по результатам первой части сезона.

– Учитывая нынешнее лидерство, "третье место плюс" – не слишком скромно?

– Это же "третье место плюс". Конечно, мы хотим быть как можно выше. Но создавать излишнее давление на команду и тренера просто неразумно.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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old grumbler

Xen1um почаще читай новости тогда поймешь при чем

19:10 6 декабря

Xen1um

old grumbler, а при чем здесь Спартак и Спорт-Экспресс, включайте голову хоть иногда.

17:28 6 декабря

old grumbler

А чего так скромно то вон ведь даже Спорт Экспресс в каждом упоминании о Спартаке вопит о чемпионстве...

17:14 6 декабря

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