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«Расстроился, что нам не дали делать пять замен». Черчесов — о загруженности футболистов

15:05
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о загруженности футболистов. Также специалист отметил, что надеется на увеличение количества замен в играх сборных.

— Мы не даем серьезные нагрузки перед большими турнирами. Сейчас только восстанавливаем, часы подкручиваем. И улучшаем взаимопонимание, — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24».

Мы всегда смотрим на физическое состояние игроков. После каждого тура. Еще вопрос, как игрок проводит свободное время: можно поехать отдыхать или на дискотеку. И что влияет на тонус мышц из этого? Дальше что? Календарь виноват? Виноват сам игрок, который не дает организму отдохнуть. А механические травмы бывают во всех чемпионатах. Это нормальное явление. Это может минимизировать своим восстановлением.

Я сильно расстроился, что нам не дали делать пять замен — только три. И я прошу обратиться к УЕФА, что у нас должен появиться какой-то маневр. Хотя в контрольных матчах может быть, кажется, до шести замен.

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