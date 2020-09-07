Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о загруженности футболистов. Также специалист отметил, что надеется на увеличение количества замен в играх сборных.

— Мы не даем серьезные нагрузки перед большими турнирами. Сейчас только восстанавливаем, часы подкручиваем. И улучшаем взаимопонимание, — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24».

Мы всегда смотрим на физическое состояние игроков. После каждого тура. Еще вопрос, как игрок проводит свободное время: можно поехать отдыхать или на дискотеку. И что влияет на тонус мышц из этого? Дальше что? Календарь виноват? Виноват сам игрок, который не дает организму отдохнуть. А механические травмы бывают во всех чемпионатах. Это нормальное явление. Это может минимизировать своим восстановлением.

Я сильно расстроился, что нам не дали делать пять замен — только три. И я прошу обратиться к УЕФА, что у нас должен появиться какой-то маневр. Хотя в контрольных матчах может быть, кажется, до шести замен.