Нико Уильямс: «Очень сложный матч получился против Франции»

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс прокомментировал победу над Францией (5:4) в полуфинале Лиги наций.

«Очень сложный матч получился. Обе команды очень хороши. Важно было выйти в финал. Я разговаривал с Ойярсабалем перед игрой о таких [голевых] ситуациях, о том, что нужно находиться возле него. Оставалось просто забить», — цитирует пресс-служба УЕФА Нико.

Испания встретится с Португалией в финале Лиги наций. Матч состоится в воскресенье, 8 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.