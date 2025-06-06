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Нико Уильямс: «Очень сложный матч получился против Франции»

Евгений Козинов
Корреспондент
Нико Уильямс.
Фото Reuters

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс прокомментировал победу над Францией (5:4) в полуфинале Лиги наций.

«Очень сложный матч получился. Обе команды очень хороши. Важно было выйти в финал. Я разговаривал с Ойярсабалем перед игрой о таких [голевых] ситуациях, о том, что нужно находиться возле него. Оставалось просто забить», — цитирует пресс-служба УЕФА Нико.

Испания встретится с Португалией в финале Лиги наций. Матч состоится в воскресенье, 8 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.

Ламин Ямаль и&nbsp;Килиан Мбаппе.Испания обыграла Францию и вышла в финал Лиги наций: онлайн-трансляция матча
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Нико Уильямс
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
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