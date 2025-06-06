Мерино: «Не ожидали такого при счете 5:1»

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино прокомментировал победу над Францией (5:4) в полуфинале Лиги наций.

«Мы не ожидали такого при счете 5:1. Но на элитном уровне ничего нельзя воспринимать как должное. Мы гордимся нынешним составом. Впереди очередной финал, будем биться еще за один титул. Португалия — это еще одна команда с невероятным уровнем мастерства — достаточно взглянуть на стартовый состав или на всю заявку в целом. Она схожа с Францией, если брать в расчет большое количество индивидуальностей», — цитирует пресс-служба УЕФА Мерино.

Испания встретится с Португалией в финале Лиги наций. Матч состоится в воскресенье, 8 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.