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Лузан: «Надеюсь, что Ямалю дадут «Золотой мяч», он его заслуживает»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан после победы сборной Испании над Францией (5:4) в полуфинале Лиги наций отметил, что нападающий Ламин Ямаль заслужил «Золотой мяч».

«Думаю, все было окончательно доказано не только двумя голами Ямаля, но и его великолепной игрой. Все, что он делает, поражает. Его уже признают великим игроком, хотя ему еще предстоит долгий путь. Надеюсь, что они также дадут ему награду, которую он заслуживает, а именно — «Золотой мяч», — приводит RTVE слова Лузана.

Испания встретится с Португалией в финале Лиги наций. Матч состоится в воскресенье, 8 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.

Ламин Ямаль и&nbsp;Килиан Мбаппе.Испания обыграла Францию и вышла в финал Лиги наций: онлайн-трансляция матча
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