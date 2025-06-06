Лузан: «Надеюсь, что Ямалю дадут «Золотой мяч», он его заслуживает»

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан после победы сборной Испании над Францией (5:4) в полуфинале Лиги наций отметил, что нападающий Ламин Ямаль заслужил «Золотой мяч».

«Думаю, все было окончательно доказано не только двумя голами Ямаля, но и его великолепной игрой. Все, что он делает, поражает. Его уже признают великим игроком, хотя ему еще предстоит долгий путь. Надеюсь, что они также дадут ему награду, которую он заслуживает, а именно — «Золотой мяч», — приводит RTVE слова Лузана.

Испания встретится с Португалией в финале Лиги наций. Матч состоится в воскресенье, 8 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.