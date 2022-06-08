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Сегодня, 05:26

В воротах сборной Польши в ближайших матчах сыграют три разных вратаря

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич ожидает интересной игры с Бельгией в матче Лиги наций.

«Против бельгийцев в воротах сыграет Бартек Дронговски, с Нидерландами — Лукаш Скорупски, а в ответной встрече с Бельгией — Войцех Щенсны. Нидерланды победили 4:1 в Бельгии, но там обе команды могли забить больше, у хозяев была масса моментов и много опасных «стандартов». Нас ждет интересная встреча с командой, в составе которой немало ярких индивидуальностей. Бельгийцы очень мотивированы после столь тяжелого поражения», — цитирует пресс-служба УЕФА Михневича.

Матч Бельгия — Польша состоится сегодня, 8 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/news/0276-15531b12d1ad-c956f8e99c7f-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0/
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