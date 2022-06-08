В воротах сборной Польши в ближайших матчах сыграют три разных вратаря

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич ожидает интересной игры с Бельгией в матче Лиги наций.

«Против бельгийцев в воротах сыграет Бартек Дронговски, с Нидерландами — Лукаш Скорупски, а в ответной встрече с Бельгией — Войцех Щенсны. Нидерланды победили 4:1 в Бельгии, но там обе команды могли забить больше, у хозяев была масса моментов и много опасных «стандартов». Нас ждет интересная встреча с командой, в составе которой немало ярких индивидуальностей. Бельгийцы очень мотивированы после столь тяжелого поражения», — цитирует пресс-служба УЕФА Михневича.

Матч Бельгия — Польша состоится сегодня, 8 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.