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У «Интер Майами» кошмар в обороне. Голов Месси, Суареса и Альбы хватило только на ничью

Голы Месси, Суареса и Альбы помогли «Интер Майами» сыграть вничью с «Сент-Луис Сити»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс в матче против «Сент-Луиса».
Фото AFP
«Цапли» остались без победы во втором матче подряд.
США. МЛС. Неделя 15
02 июн, 02:30. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер
3:3
Сент-Луис

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино темнил, не давая никаких гарантий участия Лионеля Месси в субботней игре с «Сент-Луисом». Все-таки пауза между двумя турами МЛС составила всего три дня, а уже в понедельник аргентинца ждут в расположении сборной, которая начинает подготовку к Кубку Америки-2024. Впрочем, ехать никуда дважды капитану не требуется — сбор чемпионов мира пройдет в Майами. А так как Лео, Суарес и Бускетс в прошлые выходные не летали в Ванкувер, то состав «цапель» оказался практически оптимальным. Нужно же было еще и реабилитироваться за домашний проигрыш не блещущей в этом сезоне «Атланте»!

Для этого снова пришлось проявлять характер, так как проблемы с балансом в игре никуда не делись, и даже по ходу недавней пятиматчевой победной серии «Интер» неизменно пропускал первым. Если говорить упрощенно, то команда из Флориды играет по той самой бразильской системе, согласно которой соперник забивает, сколько может, а «цапли» — сколько захотят. Только работает это не всегда, поэтому первый тайм против «Сент-Луиса» вполне мог пойти по максимально неблагоприятному сценарию.

Лионель Месси. Месси забивает и ждет в «Интер Майами» Ди Марию. Против «Атланты» Лео затмили крутые голы грузина Лобжанидзе

И если попадание Дуркина в «девятку» можно было списать на несчастный случай и удачу соперника, то два следующих ярких эпизода гостей просто кричали о проблемах «цапель». Гол номер два — вообще цепочка ошибок. Начиная с потери в центре поля, и заканчивая ударом, который Каллендер запустил в ближний угол. А ведь демонстративно не праздновавший гол в ворота своей бывшей команды Вассилев чуть позже упустил даже более очевидный момент. Оторвался от защитника и не попал в створ.

Спасали же «Интер» комбинации из арсенала великой «Барселоны». Пас Месси на Жорди Альбу, обратная передачи и результативный удар — поиск с такими вводными предложит массу ярких роликов. А если бы не сумасшедший сейв голкипера «Сент-Луиса», связка аргентинца и испанца могла дать результат в двойном размере. В итоге — когда Лео прошел двух защитников и отпасовал Альбе — потребовался третий элемент в лице замкнувшего дальнюю штангу Суареса.

Закадычные друзья в топе снайперов лиги продолжили движение по синхронному графику, доведя лицевой счет до 12 голов. А Месси еще и установил новый рекорд МЛС и заработал 25 результативных баллов за двенадцать матчей. Прежнее достижение мексиканца Велы было перекрыто на четыре игры, однако на этом все словно застопорилось. Значительную часть второго тайма «Сент-Луис» выглядел лучше, и Каллендер с запасом реабилитировался за свой просчет.

И все же голкиперу пришлось капитулировать при подаче углового. Он никак не ожидал подвоха от срезавшего мяч в свои ворота Суареса. А в режиме спасателя в противоположных воротах работал бывший игрок сборной Швейцарии и дортмундской «Боруссии» Бюрки. В очередной раз он выручил, когда Месси вывел на ударную позицию Кремаски, а на 90-й минуте не дал забить Вейгандту. В общем, сделал все, чтобы заслужить удачу при промахах хозяев в концовке.

Пробить же Бюрки смог только Альба, которого вывел один на один прекрасный пас Кресселя. Но это всего лишь ничья, тогда как «цапли» явно рассчитывали на большее, чем одно очко в двух домашних играх при шести пропущенных мячах. Дальше им придется выправлять ситуацию без Месси, который после травмы набрал приличную форму перед защитой титула на Кубке Америки.

Жорди Альба
Лионель Месси
Луис Суарес
Футбол
ФК Интер Майами
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