«Интер Майами» без Месси и Суареса проиграл «Тигрес» в Кубке лиг

«Тигрес» обыграл «Интер Майами» в матче 2-го тура групповой стадии Кубка лиг — 2:1.

У мексиканского клуба отличились Хуан Брунетта и Хуан Вигон, единственный гол американской команды забил Леонардо Кампанья.

Форварды «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес не попали в заявку на матч.

«Тигрес» занял первое место в группе 11 с 6 очками, «Интер Майами» идет на второй строчке с 3 очками. Обе команды вышли в плей-офф Кубка лиг.