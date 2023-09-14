Полузащитник «Монреаля» играл в любительской лиге под чужим именем и получил красную карточку за удар соперника по лицу

Полузащитник «Монреаля» Матко Милевич остался расстроен отсутствием игрового времени, поэтому играл в местной любительской лиге Монреаля (QCSL) под вымышленным именем, сообщает MLS Buzz.

Однако 22-летний американец после трех матчей получил дисквалификацию за то, что ударил другого игрока по лицу.

В этом сезоне МЛС Милевич вышел на поле в 8 матчах, сыграв в общей сложности 123 минуты и сделав 1 голевую передачу.