«Атланта Юнайтед» и «Интер Майами» сыграют в ночь на 17 сентября

«Атланта Юнайтед» и «Интер Майами» сыграют в рамках МЛС (MLS) в воскресенье, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало матча — в 00:00 по московскому времени.

Формальные события матча «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» доступны в нашем матч-центре.

Встречу будут в прямом эфире транслировать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор. Также мотреть видеотрансляцию игры «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» можно будет в прямом эфире бесплатно во ВКонтакте.

«Атланта Юнайтед» находится на шестом месте в Восточной конференции с сорока двумя очками в копилке. После двадцати шести матчей «Интер Майами» набрал двадцать восемь баллов и занимает четырнадцатое место в таблице.

Последняя очная встреча соперников завершилась уверенной победой «Интера» со счётом 4:0. За клуб из Майями выступает звездный аргентинец Лионель Месси.

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей