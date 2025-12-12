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12 декабря 2025, 09:14

ESPN: «Интер Майами» выкупил контракт Де Пауля и ведет переговоры с Суаресом

Алина Савинова

«Интер Майами» воспользовался опцией выкупа контракта полузащитника Родриго Де Пауля, сообщает ESPN.

31-летний аргентинец этим летом перешел в команду, выступающую в МЛС, из «Атлетико» на правах аренды до конца 2025 года. По информации источника, «Интер Майами» выкупил контракт Де Пауля. Футболист будет зарабатывать 12 миллионов долларов в год по четырехлетнему соглашению с американским клубом.

Также отмечается, что «Интер Майами» планирует продлить контракт с 38-летним уругвайским форвардом Луисом Суаресом. На данный момент стороны ведут переговоры по этому вопросу.

«Луис заслуживает того, чтобы принять решение по контракту самостоятельно. Если он решит уйти, то пройдет через парадную дверь, а клуб будет чествовать его, как он того заслуживает. Если он решит остаться в клубе еще на год, это будет здорово. Я бы хотел, чтобы Суарес остался», — приводит ESPN слова совладельца «Майами» Хорхе Маса.

Де Пауль всего провел 23 матча за «Интер Майами», в которых отметился 2 голами. На счету Суареса в сезоне-2025 10 забитых мячей в 28 играх в МЛС.

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Луис Суарес
Футбол
ФК Интер Майами
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