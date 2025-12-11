В Калькутте откроют 20-метровую статую в честь Месси

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» прибудет в Калькутту (Индия) для открытия памятника самому себе, сообщают индийские СМИ.

Отмечается, что монумент расположен рядом со спортивным клубом «Шри Бхуми» в Южном Дум-Думе, его высота составляет 20 метров. Это самая высокая статуя 38-летнего игрока в мире. Она изображает Месси, держащего в руках кубок мира по футболу.

«Мы построили эту статую за 40 дней. Монти Пол подготовил ее. Люди говорили: «У нас есть статуя Марадоны, так почему бы не установить статую Месси?» — заявил министр Западной Бенгалии и президент спортивного клуба «Шри Бхуми» Суджит Бозе.

Торжественная церемония открытия памятника состоится в субботу,13 декабря. Вместе с Месси на ней будут присутствовать его партнеры по «Интер Майами» Луис Суарес и Родриго Де Пауль. Футболисты также посетят города Хайдарабад, Мумбаи и Дели.