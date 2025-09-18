ESPN: «Интер Майами» близок к подписанию нового контракта с Месси

«Интер Майами» обсуждает подписание нового долгосрочного контракта с нападающим Лионелем Месси, сообщает ESPN.

По данным источника, осталось уладить несколько деталей. Ожидается, что контракт с 38-летним аргентинцем подпишут в ближайшее время, после чего отправят в МЛС для утверждения.

Нападающий играет за «Интер Майами» с июля 2023 года. Его нынешний контракт действует до 31 декабря 2025 года.

В сезоне-2025 Месси в 29 матчах во всех турнирах забил 23 гола и сделал 11 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.