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Хет-трик Сона принес «Лос-Анджелесу» победу над «Реал Солт-Лейк»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сон Хын Мин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Лос-Анджелес» на выезде переиграл «Реал Солт-Лейк» в матче регулярного чемпионата МЛС — 4:1. Игра прошла на стадионе «Америка Ферст Филд» в Сэнди.

В первом тайме нападаюший гостей Сон Хын Мин забил два гола — на 3-й и 16-й минутах. В начале второй половины хозяева могли отыграть один мяч — Руан Крус не реализовал пенальти. На 76-й минуте «Реал» сократил отставание, но в концовке у гостей забили Сон и Дени Буанга.

«Лос-Анджелес» набрал 47 очков и поднялся на 4-е место в Западной конференции. «Реал Солт-Лейк» идет на 10-й строчке — 34 очка.

МЛС. Неделя 30.
18 сентября 2025, 04:30. America First Field (Сэнди)
Реал Солт-Лейк
1:4
Лос-Анджелес
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Сон Хын Мин
Футбол
ФК Лос-Анджелес
ФК Реал Солт-Лейк
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