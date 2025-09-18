Хет-трик Сона принес «Лос-Анджелесу» победу над «Реал Солт-Лейк»

«Лос-Анджелес» на выезде переиграл «Реал Солт-Лейк» в матче регулярного чемпионата МЛС — 4:1. Игра прошла на стадионе «Америка Ферст Филд» в Сэнди.

В первом тайме нападаюший гостей Сон Хын Мин забил два гола — на 3-й и 16-й минутах. В начале второй половины хозяева могли отыграть один мяч — Руан Крус не реализовал пенальти. На 76-й минуте «Реал» сократил отставание, но в концовке у гостей забили Сон и Дени Буанга.

«Лос-Анджелес» набрал 47 очков и поднялся на 4-е место в Западной конференции. «Реал Солт-Лейк» идет на 10-й строчке — 34 очка.