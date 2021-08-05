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«Рубин» объяснил проблему с футболками в матче с «Ракувом»

23:10
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
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В пресс-службе «Рубина» объяснили проблему с футболками в матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува».

«Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых игроков, при этом у ряда игроков с экипировкой все в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины», — сообщает пресс-служба клуба.

В первом тайме с формы игроков казанцев стали отлетать буквы и отклеиваться номера. На второй тайм некоторые футболиста «Рубина» вышли с номерами, которые были нарисованы маркером.

Главный арбитр встречи не разрешил выходить на поле в таком виде и отложил начало матча. Футболистам пришлось срочно менять футболки.

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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