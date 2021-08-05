Главный тренер «Партизана» высказался о ничьей с «Сочи»
Главный тренер «Партизана» Александар Станоевич прокомментировал ничью с «Сочи» (1:1) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций.
«Это была тяжелая игра, так как мы играли с очень серьезным соперником. Мы играли против команды, которая была в четырех очках от Лиги чемпионов. Нам пришлось играть в такой футбол и, думаю, что в Белграде будет похожая игра, и даже еще интереснее. У нас будут наши болельщики. Но у «Сочи» есть опыт побед над грандами российского футбола, так что в Сербии мы будем аккуратны.
Я не могу комментировать это (пенальти). Будем мыслить позитивно. Будут люди, которые увидят это. Нам было неприятно и неадекватно в спортивном смысле, но мы думаем о других вещах», — сказал Станоевич.
Ответная игра пройдет 12 августа в Белграде.
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