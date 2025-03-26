Семь игроков молодежной сборной России не смогли вылететь из Колумбии

Несколько игроков молодежной сборной России не смогли вылететь из Колумбии, где команда провела два товарищеских матча.

Как сообщил Telegram-канал «О футболе на Руси», Руслан Чобанов («Велес»), Даниил Зорин («Ахмат»), Илья Кирш («Динамо Мх»), Богдан Москвичев («Оренбург»), Данила Козлов («Краснодар»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Александр Дегтев («Сочи») в аэропорту узнали, что на их рейсе овербукинг (ситуация, при которой на рейс пришло больше человек, чем на самолёте мест). Они постараются покинуть Колумбию завтра.

Из Колумбии в дружественные страны летают только 2 рейса в день — в Стамбул и Дубай. Однако для перелета на втором — необходима транзитная виза, так как самолет совершает остановку в Майами.

В рамках сборов россияне провели два товарищеских матча против колумбийцев. Встреча 21 марта завершилась поражением сборной России со счетом 0:1, во втором матче 23 марта команды сыграли вничью (2:2).