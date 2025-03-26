Футбол
26 марта, 02:45

Семь игроков молодежной сборной России не смогли вылететь из Колумбии

Евгений Козинов
Корреспондент

Несколько игроков молодежной сборной России не смогли вылететь из Колумбии, где команда провела два товарищеских матча.

Как сообщил Telegram-канал «О футболе на Руси», Руслан Чобанов («Велес»), Даниил Зорин («Ахмат»), Илья Кирш («Динамо Мх»), Богдан Москвичев («Оренбург»), Данила Козлов («Краснодар»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Александр Дегтев («Сочи») в аэропорту узнали, что на их рейсе овербукинг (ситуация, при которой на рейс пришло больше человек, чем на самолёте мест). Они постараются покинуть Колумбию завтра.

Из Колумбии в дружественные страны летают только 2 рейса в день — в Стамбул и Дубай. Однако для перелета на втором — необходима транзитная виза, так как самолет совершает остановку в Майами.

В рамках сборов россияне провели два товарищеских матча против колумбийцев. Встреча 21 марта завершилась поражением сборной России со счетом 0:1, во втором матче 23 марта команды сыграли вничью (2:2).

Источник: Telegram-канал
  • Oleg Sergeev

    Это просто национальная трагедия какая-то...

    26.03.2025

  • the gathering !

    Турция дружественная страна? Она бабки просто делает на рф

    26.03.2025

  • m_16

    Любопытно, что пятеро из семи - воспитанники системы Зенита. Совпадение? Не думаю. ©

    26.03.2025

  • Dron56

    Удружили нам друзья ...

    26.03.2025

