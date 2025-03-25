Футбол
25 марта, 01:32

Молодежная сборная вылетит в Россию 25 марта

Дмитрий Барулев
Корреспондент

В пресс-службе молодежной сборной России прокомментировали «СЭ» задержку вылета команды из Кали в Боготу (Колумбия).

«Вылет самолета молодежной сборной России из Кали в Боготу был отменен из-за проблем с бортом. Команда должна вылететь в Россию ближайшим рейсом 25 марта», — сообщили «СЭ» в пресс-службе молодежной сборной России.

Ранее Sport Baza сообщила, что молодежная сборная не может вылететь из Кали из-за проблем с самолетом. Из-за этого футболисты пропустили рейс из Боготы в Стамбул.

В рамках сборов россияне провели два товарищеских матча против колумбийцев. Встреча 21 марта завершилась поражением сборной России со счетом 0:1, во втором матче 23 марта команды сыграли вничью (2:2).

Молодежная сборная России по футболу
