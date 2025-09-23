Молодежная сборная России сыграет два товарищеских матча с Белоруссией в октябре

Молодежная сборная России проведет два товарищеских матча против Белоруссии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Первый матч пройдет 10 октября в Бресте и начнется в 19.45 по московскому времени. Вторая встреча состоится 13 октября в Минске, начало — в 18.30 по московскому времени.

В сентябре молодежная сборная России провела два матча против Саудовской Аравии. В первой встрече саудовцы победили со счетом 2:1, во втором матче выиграла Россия — 3:1.